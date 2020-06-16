«Интурист» поставил в продажу туры еще в 10 российских регионов

Анастасия Иванова

Туроператор «Интурист» существенно расширил ассортимент турпакетов на внутрироссийских направлениях. Помимо Сочи, Крыма и Анапы, в системе бронирования компании появились туры еще в 10 регионов РФ. Широкий по географии список включает в себя направления от Карелии и Поволжья до Камчатки.

«Помимо популярных Сочи, Анапы, а также курортов Крыма и экскурсионных туров по Золотому кольцу, к бронированию с этой недели доступны экскурсионные туры еще в 10 российских регионах», – рассказал «Вестнику АТОР» Сергей Толчин, исполнительный директор «Интуриста».

В продаже «Интуриста уже появились туры на Север России – в Мурманcкую, Новгородскую и Ленинградскую области, республику Карелия. Расширена линейка туров в Калининград и область (в т.ч. санатории), в Поволжье, новый для «Интуриста» экскурсионный регион, - Самарская область, на Юг России – туры в Кавминводы. На Восток России в продаже есть туры на Алтай, на Байкал (с прилетом в Бурятию) и на Камчатку.

Как сообщил Сергей Толчин, ассортимент внутрироссийских туров широк не только по географии, но и по ценам. Так, у туроператора сейчас можно выбрать как экономичный однодневный тур без ночевки для знакомства с Карелией или самарский уикэнд на берегах Волги, так и девятидневное конное путешествие по сибирской тайге, поездку к шаманам с ночевками в сердце Байкала на острове Ольхон или достаточно дорогостоящее путешествие на Камчатку.

При этом, замечает г-н Толчин, благодаря собственному контрактингу и блокам мест на регулярных рейсах на отдельных направлениях, стоимость туров по России, а особенно на «экзотических» маршрутах (например, на Байкал) невысока и доступна среднестатистическому туристу.

Сейчас цена четырехдневного тура на Байкал с выездом из Иркутска с тремя ночевками и питанием у «Интуриста» стартует от 20 000 р. на человека, а трехдневные выходные на Янтарном побережье в Калининградской области стартуют от 6500 руб на человека.

Кроме того, в ассортименте туроператора появились новинки на популярных туристических направлениях: в Санкт-Петербурге новый тур «Морская столица России», посвященный параду на День военно-морского флота, круизы по Карелии и однодневные туры на о.Валаам.

«Временное закрытие въездного туризма освободило значительные ёмкости на популярных туристических маршрутах, что дополнительно позволило нам сконцентрировать свои усилия на внутренних направлениях и предложить российским путешественникам как новые маршруты, так и те ресурсы, которые были популярны у иностранных туристов. Туристы испытывают огромный интерес к внутрироссийским маршрутам. Итоги продаж прошлой недели показали двукратный прирост бронирований по сравнению с позапрошлой», – говорит г-н Толчин.

У «Интуриста» сейчас большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Казань и по республике Татарстан различной продолжительности, а также туры в Мурманскую область с путешествием за полярный круг. Лидерами продаж у компании сейчас являются короткие экскурсионные и релакс-туры выходного дня.

В большинстве случаев к месту отправления туристического автобуса туристы могут добраться самостоятельно, подобрав оптимальный для себя способ передвижения – на машине, на поезде или на регулярном рейсе.

Напомним, ранее «Интурист» запустил бронирование туров в Сочи на базе чартерной программы авиакомпании-партнера AZUR air из пяти российских городов, а также свою чартерную цепочку в Анапу на крыльях авиакомпании-партнера Red Wings.