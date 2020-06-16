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"Изнасилования были системной практикой": против полицейских из Кагарлыка открыли новые дела

"Изнасилования были системной практикой": против полицейских из Кагарлыка открыли новые дела

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников районного отдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в изнасиловании и пытках женщины.

Как заявил в комментарии РБК-Украина начальник спецдепартамента Офиса по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов, новые уголовные производства касаются случаев насилия в полицейском участке, которые происходили до резонансного преступления.

«Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, — ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе», — констатировал Белоусов.

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины. В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. 29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива уволили, а суд оставил их на два месяца под стражей без права внесения залога.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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