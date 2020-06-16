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Израиль может открыться для иностранных туристов 1 августа

Израиль может открыться для иностранных туристов 1 августа

Такую дату назвал в ходе встречи с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Предположительно, первый самолёт с туристами на борту, следующий в Израиль, поднимется в воздух 1 августа. Названы и страны, с которыми Израиль возобновит авиасообщение в первую очередь.

Премьер-министр Израиля заметил, что это станет возможным при условии сохранения контроля над эпидемией коронавируса. Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полётов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

«Внутренний туризм в Израиле открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырёх морях. Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами ещё в августе», - прокомментировал новость Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в России.

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По материалам: atorus.ru

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