Израиль может открыться для иностранных туристов 1 августа

Лидия Мартынова

Такую дату назвал в ходе встречи с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Предположительно, первый самолёт с туристами на борту, следующий в Израиль, поднимется в воздух 1 августа. Названы и страны, с которыми Израиль возобновит авиасообщение в первую очередь.

Премьер-министр Израиля заметил, что это станет возможным при условии сохранения контроля над эпидемией коронавируса. Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полётов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

«Внутренний туризм в Израиле открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырёх морях. Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами ещё в августе», - прокомментировал новость Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в России.