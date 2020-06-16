Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году

Лидия Мартынова

Правительство Ярославской области в 2019 году выполнило все бюджетные обязательства, регион показал динамичный рост по ряду ключевых показателей, заявил губернатор Дмитрий Миронов.

"Основными направлениями работы правительства региона были повышение качества жизни населения и выполнение социальных гарантий. Все бюджетные обязательства в этом отношении выполнены в полном объеме", - подчеркнул Миронов, отчитываясь перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в 2019 году.