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Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году

Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году
Правительство Ярославской области в 2019 году выполнило все бюджетные обязательства, регион показал динамичный рост по ряду ключевых показателей, заявил губернатор Дмитрий Миронов.

"Основными направлениями работы правительства региона были повышение качества жизни населения и выполнение социальных гарантий. Все бюджетные обязательства в этом отношении выполнены в полном объеме", - подчеркнул Миронов, отчитываясь перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в 2019 году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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