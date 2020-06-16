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Эксперт: Кремль устроит выборы в Думу осенью, воспользовавшись второй волной коронавируса

Эксперт: Кремль устроит выборы в Думу осенью, воспользовавшись второй волной коронавируса

Выборы в Госдуму могут состояться уже к концу этого года, считает политтехнолог Аббас Галлямов. Логика эксперта следующая – чем выше вероятность второй волны COVID-19 осенью, тем больше шансов на то, что Кремль воспользуется этой обстановкой в режиме «экспресс».

В обычной ситуации организация выборов проводится в условиях прозрачности, открытости и демократичности, пишет Аббас Галлямов в своем -h-R]блоге.

Эксперт предполагает, что в случае с успешным голосованием по поправкам в Конституцию (24 июня – 1 июля), Кремль воспользуется ситуацией еще раз и сформирует себе угодный парламент, еще на несколько лет вперед обеспечив условия для принятия нужных законов.

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По материалам: u-f.ru

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