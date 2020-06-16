Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом

Влада Некрасова

Кампания против памятников в Великобритании – очень нехарактерное для этой страны явление, тем более, что современные англичане – "расовые дальтоники", заявил в интервью РИА Новости британский профессиональный туристический гид Джерри Миллер.

Британские активисты на фоне антирасистской кампании, начавшейся после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, подготовили список памятников, подлежащих сносу, и учреждений и улиц, нуждающихся, с их точки зрения, в переименовании. В ходе недавних протестов хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне, а в Бристоле свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону.