Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии

Влада Некрасова

Развитие кризиса, связанного с COVID-19, показывает, что США отказываются от конструктивной роли в международных делах и берут курс на разрушение международных организаций, считают в Горбачев-фонде.

Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд) в рамках своего постоянного проекта "Экспертиза" подготовил доклад "Пандемия как вызов и новое мышление в XXI веке". Руководителем авторского коллектива выступил основатель фонда, экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Развитие кризиса свидетельствует о том, что США при администрации (президента Дональда) Трампа все более отказываются от конструктивной роли в международных делах", - говорится в докладе, с которым ознакомились РИА Новости. Эксперты упоминают, что американским президентом это подается как "восстановление мощи, статуса и влияния США под лозунгом "Америка прежде всего".

"Однако в действительности очевидно иное: США не только отказываются от участия в международных механизмах (Парижское соглашение по климату, план действий по иранской ядерной программе, соглашения с Россией по ядерному разоружению), но и берут курс на разрушение международных организаций", - пишут авторы доклада.