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Как и чем нужно подкармливать гортензию на протяжении сезона?

Как и чем нужно подкармливать гортензию на протяжении сезона?

Весной и летом можно любоваться красивым цветением гортензий. Множество цветов и видов растения способны удовлетворить любой, даже самый придирчивый вкус. Но помимо того, что гортензия  нуждается в постоянных поливах, так как терпеть не может сушь, она еще нуждается в постоянных подкормках. Для этого куста нужны как органические, так и минеральные удобрения. А самое главное для гортензии — это железо. При нехватке железа у растения развивается хлороз, к которому очень склонны все сорта гортензии.

Подкармливать гортензию нужно весной первый раз, а второй уже в период образования бутонов. Кстати, многие пропускают первую весеннюю подкормку. Ничего страшного в этом нет, а вот вторую пропускать уже нельзя.

В эту подкормку растению нужно много фосфора и калия, и совсем немного азота. Но! Если вы не проводили весеннюю подкормку, то количество азота во второй подкормке немного увеличиваем.


Подкормки вносятся не под самый куст, а в ровок, который нужно сделать вокруг гортензии, на расстоянии 20 см.

В весенне-летний период для гортензии идеально подходит удобрение Сульфат аммония. В нем содержится все, что необходимо для растения.

Также используется настой куриного помета или коровяка. Все должно разбавляться правильными пропорциями, так как этими удобрениями можно сжечь корни.

Нитроаммофоска содержит повышенное содержание калия и фосфора, и совсем немного азота. Отлично подходит для подкормки гортензии в летний период.

Осенняя подкормка важна для всех растений. Гортензия не исключение. Именно осенью используются удобрения, которые не содержат азота совсем. Идеально для осени подойдет Монофосфат калия. В нем содержится 50% фосфора и 33% калия.

Стоит добавить, что выбирая органические удобрения для гортензий, нужно совсем отказаться от золы. Она раскисляет почву, а гортензии любят немного подкисленную. Если кто не знал, то даже цвет некоторых гортензий зависит от кислотности почвы.

Для того чтобы растение лучше усваивало те удобрения, которые вы им даете, их лучше применять совместно с гуматами. Лучшим вариантом будет, если вы сначала приготовите раствор гумата, а уже в него добавите все нужные удобрения. В этом случае растения смогут усвоить максимум пользы из всей подкормки.

# Интересное
По материалам: planktons

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