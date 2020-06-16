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Как выбрать ломбард для сдачи золота

Самый простой способ быстро реализовать собственные золотые украшения - это сдать их в ломбард. На оценку и выкуп изделий такими заведениями, как правило, уходит не более получаса. Каждый ломбард в Минске позиционирует себя с лучшей стороны, но далеко не всегда так оказывается на практике. Ниже приведено несколько критериев, которые позволят подобрать лучшее заведение для реализации собственных золотых украшений.

Как давно функционирует ломбард

Лучше обращаться в заведения, которые работают долгое время. Это говорит о том, что они смогли вписаться в рынок. Обычно у таких ломбардов есть уже своя клиентская аудитория, которую они полностью устраивают. Если заведение открыло свои двери недавно, то вероятность удачного обращения в него будет ниже. Также оно может закрыться внезапно, и выкупить драгоценные изделия, сданные в него в залог, будет затруднительно.

Полноценный прейскурант

Чтобы узнать стоимость выкупа личных золотых украшений, необязательно обращаться к специалисту, если имеет место полноценный прейскурант. В нем отображены расценки на прием украшений из золота, серебра и цветных металлов. Прейскурант можно найти в уголке потребителя. Помимо него тут находятся:

  • документация на ведение деятельности;
  • инструкция по алгоритму выдачи займа;
  • книга жалоб.

Стоимость приема

Не стоит спешить со сдачей золотых украшений в ломбард в первом попавшемся заведении Минска. Обойти хотя бы 3-4 точки. В одной из них гарантированно выкупят изделия из драгметаллов дороже.

Охрана и сигнализация

Вполне вероятно, что кто-то будет сдавать в ломбард украшения на крупную сумму. Он хочет быть уверен в том, что сделка будет проходить в максимально безопасных условиях. Обеспечить их способна лишь охрана и сигнализация. Некоторые ломбарды экономят на ней, что повышает вероятность быть ограбленным.

Процентная ставка и расчет

Как известно, в ломбарде сданная вещь хранится определенное время. То есть, в любой момент в течение 15-60 дней ее можно выкупить. Но, заплатить придется больше полученной на руки при сдаче суммы. Переплата зависит только от процентной ставки в сутки. Желательно, чтобы она была невысокой. Спустя пару месяцев ювелирные украшения выставляются на продажу. Их может приобрести любой желающий. Что касается расчета, то он должен быть по факту передачи драгоценных изделий. В ином случае получение средств может затянуться на несколько дней, что не очень удобно, когда деньги нужны срочно.

Не забыть прочитать отзывы о ломбардах, и просмотреть рейтинг. Если приглянувшемуся заведению оставлены сплошь негативные комментарии, то смысла в его посещении нет.

# Бизнес

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