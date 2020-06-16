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Какие туристические страны сняли ограничения на международные полеты

Какие туристические страны сняли ограничения на международные полеты

Международная Ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала интерактивную карту ограничений международного авиасообщения в мире. Среди стран, снявших запрет на международные полеты и готовых принимать туристов со всего мира, - две крупные туристические державы.

IATA опубликовала составленную на основе данных отраслевого справочника Timatic интерактивную карту мира, где показано, какая степень ограничений международного авиасообщения действует на настоящий момент в той или иной стране.

У стран на карте может быть один из 4 статусов: «полный запрет», «частичное ограничение», «нет ограничений» и «данные проверяются». «Частичное» ограничение может означать разные меры: необходимость предъявления отрицательного теста на коронавирус, доступ в страну только гражданам и дипломатам, ограниченный набор стран, откуда могут прилетать туристы и пр.


СТРАНЫ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Среди стран с тотальным запретом на международные рейсы, на 16 июня оказались следующие. В Европе: Украина, Молдова, Польша, Словакия, Черногория.

В Азии: Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Афганистан, Непал, Мьянма, Лаос, Таиланд, Шри-Ланка, Бруней, Северная Корея.

При этом такие страны, как Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам – со статусом «ограниченное международное авиасообщение».

В Африке практически все страны имеют статус «полный запрет». Легче назвать страны с частичным ограничением международного авиасообщения: это Эфиопия, Танзания (рейсы принимают, но обязателен медицинский контроль пассажиров), Замбия, Мозамбик, Зимбабве, Бенин, Сьерра-Леоне и Лесото. Воздушное пространство остальных африканских стран – закрыто.

В Северной Америке нет стран с полным запретом на международное авиасообщение, зато в Центральной Америке они есть. Это Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Багамские острова, Куба, Доминиканская Республика, Гаити.

В Южной Америке международное авиасообщение полностью закрыто во всех странах, кроме Бразилии, Французской Гвианы, Чили и Эквадора.  


СТРАНЫ, НЕ ВВОДИВШИЕ ИЛИ СНЯВШИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

По данным IATA, по состоянию на 16 июня таких стран только две. Обе – сильные «туристические державы». Это Мексика в Северной Америке, и Турция в Азии. Обе страны готовы принимать международные рейсы из всех стран мира.

При этом Мексика никогда не вводила ограничений на полеты из-за коронавируса, Турция же полностью сняла существовавшие ранее ограничения с 12 июня.

Подробности о статусе ограничений на полеты в каждой из стран мира и сроках их действия можно узнать на интерактивной карте IATA.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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