Канада отправит военных инструкторов в Украину

Влада Некрасова

Для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии в Украину возвращается военная канадская миссия. Ожидается, что канадские военные инструкторы прибудут в Киев в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.По данным телеканала, в ближайшее время в Украину прибудут 90 канадских военных, которые после прохождения карантина возобновят тренировочную миссию. Позже в Украину прилетят еще 50 военных.Обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области проводится вооруженными силами Канады с 2015 года в рамках операции Unifier.Тренировочный процесс был остановлен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большая часть инструкторов вернулась в Канаду.В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии в Украине до 2022 года.