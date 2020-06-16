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Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Самоизоляция сошла на нет, и звезды шоу-бизнеса один за другим устраивают домашние праздники. Минувшим днем дочери 33-летней певицы Кети Топурии исполнилось пять лет — в честь Оливии ее мама устроила вечеринку на свежем воздухе по мотивам мультфильма "Холодное сердце" (Frozen).

В гости к Оливии пришли ростовые куклы (особенно понравился девочке огромный белый медведь) и аниматоры в костюмах персонажей из диснеевской сказочной ленты. Детей и взрослых угощали сладкой ватой, тортом и десертами. На лужайке перед домом вырос замок, рядом с которым прогуливался плюшевый олень.


Кети Топурия с дочерью Оливией



Еще до прихода гостей Кети начала публиковать в инстаграме архивные семейные фото, вспоминая, как росла и менялась ее дочь.

Сегодня тебе пять лет. И ты моя самая большая любовь. Будь счастлива, моя девочка, я всегда рядом. С днем рождения‼️

— написала Кети в соцсети.



Топурия родила Оливию в браке с банкиром Львом Гейхманом, но родители девочки развелись, когда ей было два года. После расставания им, по словам Кети, удалось сохранить хорошие отношения.У нас очень хорошие отношения. Просто они изжили себя. К этому мы пришли вместе. Пытались восстанавливать отношения, но поняли, что что-то уже не то. У нас не было плохих причин для расставания, о которых говорят. Остались прекрасные отношения. И я просто счастлива, что у моей дочки есть такой хороший папа,— говорила Топурия о бывшем муже в интервью.



















 


Видео из инстаграма Кети Топурии

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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