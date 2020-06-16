Ким Кардашьян поздравила старшую дочь с днем рождения: "Ты — все, о чем я мечтала"

Вадим Карасев

Вчера старшая дочь 39-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста Норт отмечала день рождения — ей исполнилось семь лет. Дни рождения своих детей (а у пары их четверо) супруги обычно празднуют пышно, причем вечеринки устраивают заранее, но в этом году все пошло не по плану из-за коронавируса.

Тем не менее вчера телезвезда поздравила свою дочь в соцсетях и опубликовала серию снимков и видео именинницы. На них Норт танцует со своими братом Сейнтом и сестрой Чикаго, поет под аккомпанемент своей двоюродный сестры Пенелопы и демонстрирует модные образы. К примеру, на одном снимке она позирует в наряде в гавайском стиле, на другом — в образе русалки, ну а на других кадрах и просто предстает маленькой фэшн-дивой.





Ким Кардашьян с дочерью Норт

Поздравляю с семилетием моего первенца Норт! Не могу поверить, что тебе уже семь. С ума сойти, как быстро пролетело время. Ты — это все, о чем можно было мечтать, и даже больше. Ты самый стильный креативный близнец. Люблю тебя!

— написала Ким.





Поздравили Норт с днем рождения ее тетя Кортни Кардашьян и бабушка Крис Дженнер. Старшая сестра Ким поделилась снимком племянницы и своей семилетней дочери Пенелопы, а Крис назвала именинницу очень творческой, веселой и талантливой девочкой с большим и добрым сердцем.





Пенелопа Дисик и Норт Уэст

Без праздника дочку Ким и Канье наверняка не оставят и обязательно устроят для нее грандиозную вечеринку. Не исключено, что в этом году Норт вновь отметит день рождения вместе со своей двоюродной сестрой, у которой он тоже выпадает на лето.