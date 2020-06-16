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Коронавирус в Пекине хуже, чем в Ухане: события ночи 16 июня — EADaily

Коронавирус в Пекине хуже, чем в Ухане: события ночи 16 июня — EADaily

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, более заразен, чем тот, что обнаружили в Ухане в прошлом году. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Он обратил внимание, что вирус в Пекине всего за несколько дней уже поразил больше людей, чем в Ухане, хотя теплая погода должна препятствовать распространению.

США, у которых сейчас 52 тыс. военнослужащих находятся в Германии, сократят численность этого контингента до 25 тыс. человек. Об этом в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что на зарплаты военным уходят большие деньги из бюджета, но Вашингтон более не видит смысла содержать столь большой контингент в Германии, которая не платит по долгам перед НАТО, но «платит России за энергоресурсы».

КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии. Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.

По всему миру уже выявлено более 8 млн случаев коронавируса, больше 436 тыс. инфицированных умерли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Если бы такой сериал сняли в России, в Лондоне сочли бы это «кремлевской пропагандой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фильм об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал показывать ВВС.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о реформе полиции, который был подготовлен в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда и вспыхнувшими вслед за этим беспорядками. Новый указ обяжет отделения полиции принимать более строгие правила применения силы полицейскими.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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