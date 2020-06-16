Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в бассейн

Вадим Карасев

Вчера звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс отмечала день рождения — известной актрисе исполнилось 56 лет. Отмечать праздник она не стала, вероятно, отложив встречу с друзьями и близкими на более благоприятные времена. Однако день она провела в свое удовольствие и продемонстрировала, что готова вступить в новый для себя год во всеоружии. В инстаграме звезда поделилась видео, на котором она в черном бикини эффектно ныряет в бассейн с разбега.

Изящно ныряя в следующий год,

— прокомментировала видео Кокс.

Поклонники звезды отметили, что выглядит она прекрасно, и поздравили ее в комментариях с днем рождения. К ним присоединились и многие звездные коллеги Кортни: Кейт Хадсон, Поппи Делевинь, Айла Фишер и другие. А подруга и коллега Кокс по "Друзьям" Лиза Кудроу даже посвятила ей пост в своем блоге.





Кортни Кокс и Лиза Кудроу

С днем рождения, Кортни! Моя талантливая, великодушная, замечательная, чудесная и очень добрая подруга! Я люблю тебя,

— не поскупилась Кудроу на комплименты.

На днях, кстати, Кокс отметила 16-летие своей дочери Коко, которую она родила в браке с Дэвидом Аркеттом. Она поделилась архивным видеороликом, на котором ее дочка катается на коньках, и назвала ее своей "маленькой причудой Вселенной".