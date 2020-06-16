Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет

Вадим Карасев

Коллектив ученых из Австралии, Германии, Шри-Ланки, Канады и США установил, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 000 лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.

Пещера Фа-Хиен стала известна в 1968 году, когда археолог Сиран Упендра Дераниягала обнаружил там захоронения людей. Спустя двадцать лет он продолжил раскопки. Исследования Дераниягалы и других ученых позволили установить, что пещера была заселена в течение длительного периода. До недавнего времени считалось, что люди жили там от 33 000 до 4700 лет назад.

По данным последних лет, ученые признали, что пещера была заселена значительно раньше. Международная группа исследователей осенью прошлого года опубликовала анализ найденных в пещере микролитов — небольших каменных пластинок, служивших частью орудий. Тогда был сделан вывод, что орудия изготовлены 45 000 лет назад. Немногим ранее ученые выяснили по найденным костям, что обитатели пещеры охотились преимущественно на обезьян и белок.

Новое исследование посвящено орудиям из кости. В пещере обнаружено в общей сложности 130 костяных наконечников стрел, а их возраст составляет 48 000 лет. «Размер, форма и повреждения, обнаруженные на многих костяных наконечниках, лучше всего объясняются их использованием в качестве наконечников стрел для охоты на труднодоступную дичь в тропическом лесу, а не в качестве наконечников копий, — объяснила одна из авторов исследования Мишель Лэнгли (Michelle Langley) из Университета Гриффита. — Сколы на наконечниках свидетельствуют о повреждении в результате сильного удара, что обычно наблюдается при охоте с луком и стрелами на животных».

Ученые нашли и несколько других костяных инструментов. Они предназначались для скобления, прокалывания и, видимо, применялись при обработке шкур животных и растительных волокон. Некоторые инструменты, по предположению ученых, использовались для плетения сетей. «Доказательств изготовления сетей чрезвычайно мало среди артефактов, которым много тысяч лет, что делает эту часть находок из Фа-Хиен удивительной», — говорит Мишель Лэнгли.

«Эти результаты дают некоторые первые подробные сведения о том, как наш вид справился с экстремальными адаптационными задачами, с которыми он столкнулся в тропической Азии во время глобального расселения человечества, — добавляет профессор Майкл Петралия (Michael Petraglia) из Института истории человечества Общества Макса Планка, Университета Квинсленда и Национального музея естествознания Смитсоновского института. — Они показывают, насколько гибкими и креативными были Homo sapiens при расширении своей территории и столкновении с новой флорой и фауной в далеких странах».

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.