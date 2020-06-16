Куба начнет туризм с чартеров на островные курорты

Анастасия Иванова

На Кубе рассказали об утвержденном сценарии возращения иностранного туризма. Потенциально одними из первых на карибские курорты могут вернуться чартерные рейсы из России. Эти перспективы оценили эксперты.

ТУРИСТОВ ПОПРОСЯТ ПРЕДЪЯВИТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Международный туризм на Кубе возобновится на втором этапе возвращения карибского государства к нормальной жизни со строгими санитарными протоколами.

Так, все иностранные туристы будут обязаны при въезде предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройти термометрию и быть готовыми к «медико-эпидемиологическому наблюдению» в отелях.

Как заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, восстановление въездного туризма будет происходить постепенно и начнется с определенных территорий.

Так, первыми иностранных туристов примут островные курорты на севере (Санта Мария, Кайо Коко) и юге страны (Кайо Ларго). Туристы прилетят на чартерных рейсах.

Отели на этих трех островах будут работать с ограниченной загрузкой для обеспечения социального дистанцирования. Бассейны будут открыты до 30% их вместимости в соответствии с гигиеническим протоколом; доступ к пляжам также будет под эпидконтролем. Массовые мероприятия в гостиницах проводиться не будут.

Туристам разрешат передвигаться только в пределах своих туристических зон. Экскурсии в Гавану и другие провинции страны пока под запретом, чтобы ограничить контакты иностранцев с местным населением.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В АВГУСТЕ

Дата начала международных рейсов еще не определена, однако, по информации авиавластей Кубы, все воздушные операции будут приостановлены как минимум до 1 августа.

Отметим, что страны Карибского бассейна стремятся извлечь выгоду из европейского и североамериканского летнего сезона.

Так, Канкун и другие пляжные курорты Мексики уже возобновили свою работу. С 1 июля готова принимать туристов Доминиканская республика. Об аналогичных планах заявила Ямайка.

РОССИЙСКИЕ ЧАРТЕРЫ УЖЕ ЛЕТАЛИ НА ОСТРОВНЫЕ КУРОРТЫ КУБЫ

У российского рынка есть потенциально высокие шансы вернуться на Кубу одним из первых.

Благодаря расширению полетных программ туроператоров (чартеры на Кубу в сезоне 2019/2020 ставили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TUI Россия и Coral Travel), Россия в 2020 году стала вторым по значимости въездным рынком Кубы.

На момент приостановки чартерных программ на Кубу (по состоянию на 17 марта 2020 года) было зарегистрировано 60 233 прибытий из России, что на 52% превысило показатели за тот же период 2019 года.

В минувшем зимнем сезоне сразу два туроператора - PEGAS Touristik и TUI Россия - летали на острова, с которых начнется перезапуск въездного туризма. PEGAS Touristik выполнял чартеры на Кайо Коко, TUI формировал туры на Санта Марию (с прилетом в аэропорт Санта Клары). Так что российским игрокам эти курорты хорошо знакомы.

По оценке экспертов, при открытии российских границ Куба может попасть в первый пул стран, куда будут разрешены полеты.

«Куба – один из стратегических рынков для России не только в туризме, но и в других сферах экономики. Разрешить российский туризм на Кубу в некотором роде выгодно политически – это значит поддержать карибское государство, которое борется с экономической блокадой США. К тому же Куба входит в список направлений, рекомендуемых для отдыха сотрудникам правоохранительных органов. Видимых политических причин не пускать российских туристов на курорты Кубы нет», - отмечает один из представителей туристического рынка.