Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
"Я убежден, что независимо от того, кто еще из членов СВПД будет готов давать отпор планам Соединенных Штатов, этим планам не суждено сбыться, поскольку они в корне противоречат международному праву", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
"Я не могу ручаться за позицию других членов СВПД, прежде всего европейских членов СВПД, которые находятся под огромнейшим давлением Соединенных Штатов. Причем это давление включает в себя использование таких не вполне корректных методов, как угрозы в торгово-экономической области и в других сферах отношений между союзниками по Северо-Атлантическому альянсу. То, что правовых аргументов у тех, кто хотел бы поддерживать Соединенные Штаты или пытаться частично помогать Соединенным Штатам, то, что у них правовых аргументов нет, этот факт очевиден для всех", - добавил министр.