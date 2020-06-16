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Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Россия выступает за возобновление диалога со всеми странами-членами НАТО, его слова приводит РИА Новости.

"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии, для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", – сказал Лавров.

По словам министра, предложения Москвы о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны. Они передавались и США, и Североатлантическому альянсу, но пока "остаются на столе".


Sputnik сообщило, что НАТО отказалось отменить учения Defender Europe 2020.
# Россия
По материалам: ria.ru

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