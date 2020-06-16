Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
"Скажу лишь только, что мы за возобновление нормального диалога со всеми странами, которые входят в Североатлантический альянс по военной линии, для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в Евроатлантике в более широком контексте, на основе объективного анализа, на основе объективной оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют", – сказал Лавров.
По словам министра, предложения Москвы о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны. Они передавались и США, и Североатлантическому альянсу, но пока "остаются на столе".
Sputnik сообщило, что НАТО отказалось отменить учения Defender Europe 2020.