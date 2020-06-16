Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Летние каникулы: когда и как отдыхают за рубежом

Летние каникулы: когда и как отдыхают за рубежом

Российские школьники летом традиционно уходят на каникулы, которые длятся целых три месяца. А когда и как долго отдыхают иностранцы в разных странах мира?

Нидерланды
Отличительной чертой голландской системы является разделение страны на северный, центральный и южный регионы, которые устанавливают разные даты каникул для младшей и средней школы. Распределение школьных каникул по трем регионам помогает контролировать загруженность улиц, что особенно актуально в современных условиях.

Так, например, если школы северного региона уйдут на каникулы с 10 по 18 октября, южному и центральному регионам рекомендованы более поздние даты – с 17 по 25 октября. Рождественские каникулы для всех едины, а летние для каждого региона свои: в 2020/21 учебном году северный регион отдыхает с 10 июля по 22 августа, центральный – с 17 июля по 29 августа, а южный – с 24 июля по 5 сентября.

Законом не уставлена продолжительность каникул для детей начальной школы. Учащиеся средних школ отдыхают 55 дней, дополнительно в году еще 12 выходных дня и 4 государственных праздника, когда школьники не учатся.

Германия
В Германии каждый регион самостоятельно устанавливает сроки летних каникул. Если бы не пандемия, школьники из Берлина закончили учебу в конце июня, а в Баварии – почти на месяц позже, только в конце июля.

Австралия
В южном полушарии «летние» каникулы проходят зимой. Начинается отдых в середине декабря и заканчивается в конце января – начале февраля.

Япония
У японских школьников самые длинные каникулы длятся всего 40 дней – с конца июля до сентября. Чтобы не перегружать учащихся, с середины лета количество уроков начинает сокращаться: чем ближе к каникулам, тем меньше времени ребенок проводит в классе. А начинается учебный год с постепенного увеличения количества уроков.

Китай
Китайские школьники одни из самых загруженных. Даже летом им не дают расслабляться. В течение летних каникул, которые длятся всего месяц-полтора, дети должны выполнять домашнюю работу, а затем сдать ее учителю на проверку.

Индия
В Индии каникулы начинаются в мае, когда в стране наступает сезон дождей. Ребята возвращаются в школу в июле.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко
Почти 7 тысяч выпускников школ Москвы получили аттестаты с отличием
Почти 7 тысяч выпускников школ Москвы получили аттестаты с отличием
В Орловской области откроются более 40 центров «Точка роста»
В Орловской области откроются более 40 центров «Точка роста»
В разработке находится федпроект о патриотическом воспитании – Кравцов
В разработке находится федпроект о патриотическом воспитании – Кравцов
Министр просвещения РФ озвучил дополнения, вносимые в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Министр просвещения РФ озвучил дополнения, вносимые в ФЗ «Об
Сергей Кравцов отметил важность сохранения здоровья школьников
Сергей Кравцов отметил важность сохранения здоровья школьников
Летние каникулы: когда и как отдыхают за рубежом
Летние каникулы: когда и как отдыхают за рубежом
"Челка делает моложе!": Бритни Спирс в бикини продемонстрировала новую прическу
"Челка делает моложе!": Бритни Спирс в бикини продемонстрировала
В комитете Госдумы по обороне встали на защиту Киркорова, снявшего ролик о десантнике-гее
В комитете Госдумы по обороне встали на защиту Киркорова, снявшего
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Осенние каникулы в школе 2017 – с какого числа, дата начала и конца каникул, куда поехать в это время с ребенком
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября
В государственной думе посоветовали уменьшить избранникам летние каникулы
Валуев готов работать в Госдуме без каникул