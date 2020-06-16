Летние каникулы: когда и как отдыхают за рубежом

Алексей Вольцев

Российские школьники летом традиционно уходят на каникулы, которые длятся целых три месяца. А когда и как долго отдыхают иностранцы в разных странах мира?

Нидерланды

Отличительной чертой голландской системы является разделение страны на северный, центральный и южный регионы, которые устанавливают разные даты каникул для младшей и средней школы. Распределение школьных каникул по трем регионам помогает контролировать загруженность улиц, что особенно актуально в современных условиях.

Так, например, если школы северного региона уйдут на каникулы с 10 по 18 октября, южному и центральному регионам рекомендованы более поздние даты – с 17 по 25 октября. Рождественские каникулы для всех едины, а летние для каждого региона свои: в 2020/21 учебном году северный регион отдыхает с 10 июля по 22 августа, центральный – с 17 июля по 29 августа, а южный – с 24 июля по 5 сентября.

Законом не уставлена продолжительность каникул для детей начальной школы. Учащиеся средних школ отдыхают 55 дней, дополнительно в году еще 12 выходных дня и 4 государственных праздника, когда школьники не учатся.

Германия

В Германии каждый регион самостоятельно устанавливает сроки летних каникул. Если бы не пандемия, школьники из Берлина закончили учебу в конце июня, а в Баварии – почти на месяц позже, только в конце июля.

Австралия

В южном полушарии «летние» каникулы проходят зимой. Начинается отдых в середине декабря и заканчивается в конце января – начале февраля.

Япония

У японских школьников самые длинные каникулы длятся всего 40 дней – с конца июля до сентября. Чтобы не перегружать учащихся, с середины лета количество уроков начинает сокращаться: чем ближе к каникулам, тем меньше времени ребенок проводит в классе. А начинается учебный год с постепенного увеличения количества уроков.

Китай

Китайские школьники одни из самых загруженных. Даже летом им не дают расслабляться. В течение летних каникул, которые длятся всего месяц-полтора, дети должны выполнять домашнюю работу, а затем сдать ее учителю на проверку.

Индия

В Индии каникулы начинаются в мае, когда в стране наступает сезон дождей. Ребята возвращаются в школу в июле.