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Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах

Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из календарного плана, размещенного на сайте ЦИК России.

С 5 июня подать заявление о голосовании по поправкам по месту нахождения можно было через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг.

# Политика
По материалам: ria.ru

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