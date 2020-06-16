Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах

Лидия Мартынова

Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из календарного плана, размещенного на сайте ЦИК России.

С 5 июня подать заявление о голосовании по поправкам по месту нахождения можно было через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг.