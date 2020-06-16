Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности

Алексей Вольцев

Тайное голосование в Национальном собрании (парламенте) Армении по вопросу лишения председателя партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности завершилось сегодня, 16 июня, ожидаемым результатом. Все 87 законодателей, принявших участие в голосовании, высказались в пользу удовлетворения соответствующего ходатайства Генеральной прокуратуры республики.

Заседание законодательного органа проходило во вторник, парламентарии заслушали ходатайство генерального прокурора Артура Давтяна о привлечении лидера ППА в качестве обвиняемого в рамках возбуждённых ранее уголовных дел.

Возглавляемая Царукяном фракция, вторая по численности в нынешнем составе Национального собрания (25 мандатов), а также ещё одна оппозиционная парламентская группа депутатов — «Просвещённая Армения» — после обсуждений заявили о том, что не будут принимать участия в голосовании.

Таким образом, члены премьерского блока «Мой шаг» (88 мандатов в 132-местном законодательном органе) проголосовали в гордом одиночестве.

Как сообщало ИА Newstes, генпрокурор Армении Артур Давтян представил 16 июня в парламенте республики ходатайство о начале уголовного преследования в отношении лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна и лишении его депутатской неприкосновенности. Генпрокурор сообщил парламентариям, что по делу о подкупе избирателей уже есть двое арестованных.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 14 июня распространила заявления о трёх уголовных делах, фигурантом которых стал лидер ППА. В рамках одного из дел, по данным СНБ, в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил более 60 миллионов долларов. Второе дело касается предполагаемых случаев раздачи взяток избирателям со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года. Ещё по одному уголовному делу компании, входящей в бизнес-империю Царукяна, инкриминируется незаконное присвоение земельных участков в Котайкской области республики.

Гагик Царукян в минувшее воскресенье в течение более семи часов давал показания в здании главного управления СНБ Армении. Параллельно полиция задержала более 200 сторонников ППА, которые провели стихийные акции протеста в связи с задержанием лидера партии. Поздно вечером 15 июня Царукян вышел из здания СНБ, заявив, что его преследование со стороны властей носит политически мотивированный характер.

Ранее в этом месяце он заявил, что действующий кабинет министров во главе с Николом Пашиняном должен быть заменён «на 100 процентов».