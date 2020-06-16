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Лита — кельтский праздник летнего солнцестояния

Лита — кельтский праздник летнего солнцестояния

Самый длинный день в году кельты называли Литой, и этот праздник отмечался в честь летнего солнцестояния. Традиции кельтов живы и по сей день, и познакомиться с ними может каждый. Обряды и ритуалы этого дня помогают привлекать в жизнь благополучие и оставлять невзгоды за спиной.


Кельтское солнцестояние — это не просто праздник, но и возможность справиться со многими проблемами, очиститься от любых невзгод, привлечь удачу и процветание на весь год, найти любовь и, конечно же, провести обряды на получение богатого урожая. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают поближе познакомиться с традициями праздника Лита и провести один или несколько ритуалов, которые помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Как отмечают кельтскую Литу

Сам праздник наполнен радостью за богатый урожаем сезон, теплые дни и возможностью привлечь в жизнь любые блага. В 2020 году это событие произойдет 21 июня, и в это время каждый сможет вспомнить традиции кельтов, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния.

Большое внимание на Литу уделяли кострам, которые символизировали источники новой жизни. Костры разводили повсюду, чтобы приветствовать Солнце и задействовать пламя в обрядах и ритуалах. Дрова и хворост для костров готовили заранее, чтобы была возможность поддерживать огонь всю ночь и защищаться от нечисти.

Немаловажным атрибутом была и одежда. На праздник одевались нарядно, в свободную одежду из натуральных тканей, с вышивкой. Праздник встречали в чистоте, заранее убираясь не только в домах, но и на прилегающих территориях. Мусор, который можно сжечь, также оставляли для костров, таким образом освобождаясь от ненужных вещей и обновляя энергетику своих домов.


В день праздника внимание уделяли и посадкам, и животным. На полях разжигали небольшие костры чтобы дымом окурить растения, а также провести животных между несколькими кострами, чтобы те избавились от недугов и болезней.

Для семейного благополучия на Литу украшали дома свежей зеленью и цветами, старались провести как можно больше времени с семьей, чтобы укрепить родственные связи и сплотиться.

Ритуалы в день кельтского летнего солнцестояния

Лита — время обрядов и заговоров, направленных на очищение и привлечение в жизнь всех благ. 21 июня каждый сможет воспользоваться мудростью кельтов, чтобы изменить свое будущее в лучшую сторону, а также справиться с неприятностями и проблемами.

Ритуал очищения. Для него потребуется развести небольшой костер, если это возможно, или использовать несколько свечей. Через небольшое пламя перешагивают, мысленно представляя себе освобождение от проблем, сглаза, порчи и болезней. На костре сжигают список всего, что мешает счастью, приговаривая:

«Солнце в зените, день продлевает, счастье удваивает. На Литу от бед избавляюсь, с невзгодами разбираюсь».


Ритуал на здоровье. Лита — время сбора лекарственных растений, а значит, можно смело отправляться за травами и заготавливать их для дальнейшего использования. Свежие лекарственные растения заваривают в чай, чтобы зарядиться силой природы. Приготовить можно и денежные напитки, заговорив их перед употреблением. Сбор трав сопровождают заговором:

«Как Солнце своего пика достигает, так и травы силами наполняются. Лекарственный сбор соберу, домой принесу, от всех болезней избавлюсь, с любыми бедами справлюсь».

Кельтский ритуал для привлечения удачи в день Литы. Для того чтобы весь годовой цикл со дня летнего солнцестояния удача не покидала человека, ему нужно с утра, в обед и вечером произнести слова:

«Лита приходит, перемены приносит. Солнце в зените стоит, спать не велит. Солнышко к закату клонится, новый день предвещает, удачу привечает. На Литу Солнцу трижды поклонюсь, удачей на весь год заручусь».

После произнесения заговора кланяются трижды.

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По материалам: dailyhoro.ru

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