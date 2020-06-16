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Лукашенко о параде Победы в Москве: Поедем, проведем

Лукашенко о параде Победы в Москве: Поедем, проведем

Представители Белоруссии приедут на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сегодня, 16 июня, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно.

«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну поедем проведем парад», — сказал он.

При этом белорусский лидер не стал уточнять, поедет ли он сам на парад, отметив при этом, что в России сейчас наблюдается непростая ситуация с коронавирусной инфекцией.

«Обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», — заявил Лукашенко.

Напомним, белорусские власти провели торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. В России военный парад было решено отменить. Позже стало известно, что парад Победы состоится в Москве 24 июня. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в российской столице ожидают присутствия президента Белоруссии. Однако в настоящее время официального подтверждения визита белорусского лидера в Москву 24 июня не поступало. Известно, что на параде планирует присутствовать министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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