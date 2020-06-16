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Лунный день сегодня 16 июня 2020 года

Лунный день сегодня 16 июня 2020 года

Луна оказывает сильное влияние на все сферы жизни. Порой это влияние бывает весьма негативным. Чтобы избежать сегодня неприятностей и сделать удачу своей постоянной спутницей, необходимо следовать подсказкам астрологов.


Несмотря на то, что день будет довольно опасным и непредсказуемым, стоит все равно помнить о том, что мысли имеют свойство материализоваться. Пользуйтесь в этот вторник тремя техниками, которые помогут добиться желаемого в любви, в делах или финансовой сфере.

Фаза Луны: наступает 25 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Овна. Это будет последний день в этом Знаке Зодиака, поэтому он окажется самым безобидным из всех трех. Тем не менее, стихия Огня все равно в диссонансе с убывающей Луной, так что придется смотреть в оба.

Магнитные бури 16 июня: этот день обойдется без бурь. Солнце предельно спокойное и миролюбивое.

Что принесет удачу сегодня


своевременный отдых;
внимание и забота к близким;
трезвый взгляд на вещи;
ответственность;
самостоятельность.

Что отпугнет успех в этот день


сложные дела;
невоспитанность и бесцеремонность;
пассивность.

Домашние дела по лунному календарю

С тяжелой работой по дому в этот вторник точно лучше повременить, и дело совсем не в том, что это рабочий день. Силы Луны идут на убыль, а Овен, наоборот, повышает энергетику, что может приводить к срыву планов и непредвиденным ситуациям. Дома лучше отдыхать и не более того. Все сложные дела и работу по дому лучше отложить. Если такой возможности нет, то лучше не лениться и закончить все как можно скорее.

Что надеть сегодня

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня одеваться максимально неприметно, чтобы не привлекать негативных людей, которые жаждут конфликтов. Таких может быть довольно много, так что приглушенные и пастельные цвета будет идеальными.


Особое внимание стоит уделить талисманам и украшениям. Из минералов наиболее полезными станут камни-обереги, такие как обсидиан, опал, кошачий глаз, алмаз, лунный камень. Из металлов лучше всего отдать предпочтение серебру. Оно не только поможет успокоить нервы, но и спасет вас от сглазов, порчи и недоброжелателей.

Финансы и работа в 25 лунный день

Импульсивный Овен будет подталкивать нас к расточительству, поэтому астрологи советуют сохранять трезвый взгляд в таких вопросах. Стоит совершать только обдуманные финансовые шаги, ни в коем случае не играть в казино и не делать ставок, а также не давать никому взаймы.


На работе в этот день у многих все может валиться из рук. Если что-то не будет получаться, лучше просто отложить это на потом. Не нужно тратить время на задачи, которые забирают много времени и энергии, но на выходе не дают никакого удовлетворения или пользы. Лучше сделать больше простых и важных дел.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это достаточно опасный день для людей, которые быстро выдыхаются. Овен на убывающей Луне провоцирует в людях пассивность, лень и склонность к уединению. Также он приводит к появлению проблем со здоровьем, справиться с которыми помогут симоронские ритуалы.

Если вы не будете ощущать в этот вторник упадка сил, то можете смело заняться важными делами, которые были отложены ранее. Главным условием является своевременный отдых. Если пренебречь такой перезагрузкой, стресс совершенно точно нарушит планы и испортит настроение.

Любовь и отношения 16 июня


Этот день стоит провести вдали от негативных людей и неприятного общения. Источником позитива станет общение с близкими людьми, друзьями и родственниками. Сегодня можно восстановить утраченные контакты, попросить прощения за какие-то проступки или простить близкому человеку прошлые обиды.

Луна потребует от нас проявить больше внимания и заботы по отношению ко второй половинке. Будьте лояльны к капризам и желаниям близких людей, не критикуйте их и не отчитывайте за проступки. И, наоборот, претензии в свой адрес старайтесь воспринимать здраво и объективно, но без драматизма.

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По материалам: dailyhoro.ru

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