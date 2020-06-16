Лунный день сегодня 16 июня 2020 года
Луна оказывает сильное влияние на все сферы жизни. Порой это влияние бывает весьма негативным. Чтобы избежать сегодня неприятностей и сделать удачу своей постоянной спутницей, необходимо следовать подсказкам астрологов.
Несмотря на то, что день будет довольно опасным и непредсказуемым, стоит все равно помнить о том, что мысли имеют свойство материализоваться. Пользуйтесь в этот вторник тремя техниками, которые помогут добиться желаемого в любви, в делах или финансовой сфере.
Фаза Луны: наступает 25 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Овна. Это будет последний день в этом Знаке Зодиака, поэтому он окажется самым безобидным из всех трех. Тем не менее, стихия Огня все равно в диссонансе с убывающей Луной, так что придется смотреть в оба.
Магнитные бури 16 июня: этот день обойдется без бурь. Солнце предельно спокойное и миролюбивое.
Что принесет удачу сегодня
своевременный отдых;
внимание и забота к близким;
трезвый взгляд на вещи;
ответственность;
самостоятельность.
Что отпугнет успех в этот день
сложные дела;
невоспитанность и бесцеремонность;
пассивность.
Домашние дела по лунному календарю
С тяжелой работой по дому в этот вторник точно лучше повременить, и дело совсем не в том, что это рабочий день. Силы Луны идут на убыль, а Овен, наоборот, повышает энергетику, что может приводить к срыву планов и непредвиденным ситуациям. Дома лучше отдыхать и не более того. Все сложные дела и работу по дому лучше отложить. Если такой возможности нет, то лучше не лениться и закончить все как можно скорее.
Что надеть сегодня
Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня одеваться максимально неприметно, чтобы не привлекать негативных людей, которые жаждут конфликтов. Таких может быть довольно много, так что приглушенные и пастельные цвета будет идеальными.
Особое внимание стоит уделить талисманам и украшениям. Из минералов наиболее полезными станут камни-обереги, такие как обсидиан, опал, кошачий глаз, алмаз, лунный камень. Из металлов лучше всего отдать предпочтение серебру. Оно не только поможет успокоить нервы, но и спасет вас от сглазов, порчи и недоброжелателей.
Финансы и работа в 25 лунный день
Импульсивный Овен будет подталкивать нас к расточительству, поэтому астрологи советуют сохранять трезвый взгляд в таких вопросах. Стоит совершать только обдуманные финансовые шаги, ни в коем случае не играть в казино и не делать ставок, а также не давать никому взаймы.
На работе в этот день у многих все может валиться из рук. Если что-то не будет получаться, лучше просто отложить это на потом. Не нужно тратить время на задачи, которые забирают много времени и энергии, но на выходе не дают никакого удовлетворения или пользы. Лучше сделать больше простых и важных дел.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Это достаточно опасный день для людей, которые быстро выдыхаются. Овен на убывающей Луне провоцирует в людях пассивность, лень и склонность к уединению. Также он приводит к появлению проблем со здоровьем, справиться с которыми помогут симоронские ритуалы.
Если вы не будете ощущать в этот вторник упадка сил, то можете смело заняться важными делами, которые были отложены ранее. Главным условием является своевременный отдых. Если пренебречь такой перезагрузкой, стресс совершенно точно нарушит планы и испортит настроение.
Любовь и отношения 16 июня
Этот день стоит провести вдали от негативных людей и неприятного общения. Источником позитива станет общение с близкими людьми, друзьями и родственниками. Сегодня можно восстановить утраченные контакты, попросить прощения за какие-то проступки или простить близкому человеку прошлые обиды.
Луна потребует от нас проявить больше внимания и заботы по отношению ко второй половинке. Будьте лояльны к капризам и желаниям близких людей, не критикуйте их и не отчитывайте за проступки. И, наоборот, претензии в свой адрес старайтесь воспринимать здраво и объективно, но без драматизма.