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МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США

МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
Решение Токио отказаться от плана по размещению американской наземной системы ПРО Aegis Ashore не окажет влияния на отношения Японии и США, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая на заседании комитета по обеспечению безопасности.

"В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов. Я не считаю, что это решение окажет влияние на различные виды сотрудничества с США, но по-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза", - приводит слова министра телеканал NHK.

# В мире
По материалам: ria.ru

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