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МИД прокомментировал санкции США против МУС

МИД прокомментировал санкции США против МУС
США, вводя санкции против Международного уголовного суда (МУС), вновь подтвердили приверженность двойным стандартам в реализации своей внешней политики, заявили во вторник в МИД РФ.

В дипведомстве "с сожалением" восприняли введение Вашингтоном очередных односторонних санкций, вместе с тем "необычным" оказался в этот раз их адресат - "не какое-то из многочисленных "неугодных" США государств, а Международный уголовный суд и его сотрудники".

# Россия
По материалам: ria.ru

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