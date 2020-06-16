МИД прокомментировал санкции США против МУС

Алексей Вольцев

США, вводя санкции против Международного уголовного суда (МУС), вновь подтвердили приверженность двойным стандартам в реализации своей внешней политики, заявили во вторник в МИД РФ.

В дипведомстве "с сожалением" восприняли введение Вашингтоном очередных односторонних санкций, вместе с тем "необычным" оказался в этот раз их адресат - "не какое-то из многочисленных "неугодных" США государств, а Международный уголовный суд и его сотрудники".