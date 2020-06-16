Михаил Мурашко: Ограничения можно снимать не раньше февраля 2021 года

Вадим Карасев

Министр Здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко считает, что ограничения можно снимать только в феврале следующего года, пишут «Известия». По мнению главы ведомства, говорить о полном снятии ограничительных мер можно только после появление профилактических лекарств против COVID-19. «Мы должны получить лекарства, которые позволят нам управлять ситуацией, - сказал Мурашко в эфире федерального канала, - думаю, что такие препараты появятся в феврале 2021 года».

Министр напомнил, что важное условие для снятия карантинных мер – формирование популяционного иммунитета. Именно он поможет прервать цепочку заболеваемости. «Для этого коронавирусом должны переболеть до 60% населения страны», привел доводы Мурашко.

Также глава ведомства указал, что не бывает бессимптомного течения COVID-19, однако симптомы могут отличаться от привычных признаков гриппа и ОРВИ. «Коронавирус может проявлять себя повышенной свертываемостью крови, склонностью к образованию тромбов, в том числе у пациентов с хроническими заболеваниями. Говорить о бессимптомном течении болезни нельзя» - подытожил выступление министр здравоохранения РФ.

Напомним, что сейчас в регионах России поэтапно смягчают ограничительные меры. Например, в Москве с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.