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Министр просвещения РФ озвучил дополнения, вносимые в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Министр просвещения РФ озвучил дополнения, вносимые в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Министр просвещения Сергей Кравцов информировал о дополнениях, которые вносятся в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.

Он уточнил, что законопроект закрепляет на законодательном уровне механизмы воспитания.

«Предлагается расширить понятие воспитания следующим дополнением: формирование в обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к закону и правопорядку, старшему поколению, культурному наследию и традициям нашего многонационального государства, природе и окружающей среде. Также предлагается дополнить учебно-методическую документацию примерной рабочей программой и примерным календарным планом воспитательной работы», – заявил министр на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

Он сообщил также, что планируется внести в федеральный закон новую статью 12 «Общие требования к организации воспитания». Советы обучающихся, родители и законные представители школьников получат право принимать участие в разработке программ воспитания.

# Общество
По материалам: edu.ru

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