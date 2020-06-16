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Минобороны анонсировало испытание вакцины от коронавируса на добровольцах

Минобороны анонсировало испытание вакцины от коронавируса на добровольцахФото Максима Богодвида / РИА Новости

Министерство обороны совместно с институтом Гамалеи анонсировало испытание своей вакцины от коронавируса на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится период их двухнедельной изоляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основная цель испытаний — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. По результатам вакцинации, компоненты препарата испытают на остальной части добровольцев. Это нужно для оценки эффективности вакцины, а также исследования процесса выработки антител.

В Минобороны добавили, что соотношение военнослужащих и гражданских, а также количественные и качественные параметры выборки добровольцев согласованы с Минздравом. Их состояние здоровья хорошее, за ними наблюдают военные медики. У участников вакцинации ежедневно берут анализы крови на антитела, а также мазки для ПЦР-диагностики на наличие COVID-19.

Ранее производитель вакцины «Биокад» сообщил, что испытания его препарата от коронавируса на добровольцах начнутся до конца лета, предположительно, в начале августа. Сейчас компания проводит доклинические испытания, определяя его защитные свойства и безопасность. Перед испытанием на людях вакцину протестируют на животных.

С начала пандемии в России выявили 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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