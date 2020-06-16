Минпросвещения России готовит порядок, определяющий работу студентов в школах – Басюк

Алексей Вольцев

Министерство просвещения Российской Федерации готовит порядок, который будет определять правила работы студентов в школах, сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

Об этом он заявил в рамках совещания, посвященного итогам волонтерской работы в педагогических вузах.

«Мы ждем вас в школе. Нашим образовательным организациям очень не хватает молодых увлеченных педагогов, которые обладают самыми современными знаниями и компетенциями, особенно в сфере информационных технологий. Мы надеемся, что с нового учебного года вы пополните наши образовательные организации и будете вносить серьезный вклад в их развитие», – сказал Басюк.

Президент России Владимир Путин в начале июня подписал закон, согласно которому студенты четвертых и пятых курсов, успешно сдавшие сессию, имеют право преподавать в школах до получения диплома. Детальный регламент допуска студентов к преподаванию в школах установят три профильных ведомства: Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минтруд России.

Закон также уточняет порядок аттестации воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона «Об образовании в Российской Федерации».