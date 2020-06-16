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Мэри-Кейт Олсен отметила день рождения вместе с сестрой Эшли после новостей о расставании с Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен отметила день рождения вместе с сестрой Эшли после новостей о расставании с Оливье Саркози

В субботу известным актрисам и дизайнерам Мэри-Кейт и Эшли Олсен исполнилось 34 года. День рождения сестры отметили вместе — после расставания Мэри-Кейт с ее 51-летним мужем Оливье Саркози Эшли оказывает сестре большую моральную поддержку и проводит с ней как можно больше свободного времени.

Громкую вечеринку Олсен не устраивали, а отметили праздник по-тихому в арендованном Мэри-Кейт доме в Хэмптонсе. Как говорят инсайдеры, после разрыва с супругом она "залегла на дно".


Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен

Особняк Мэри-Кейт была вынуждена снять на лето, так как Саркози без ее ведома расторг контракт аренды их дома в Нью-Йорке. Звезда переживала, что из-за пандемии коронавируса ей будет крайне сложно найти новое жилье, но удача оказалась на ее стороне. Месячная аренда дома обходится ей в 325 тысяч долларов.

Саркози тем временем сейчас живет вместе с бывшей супругой Шарлоттой Бернар и их детьми, 18-летним Жюльеном и 16-летней Марго, и своей матерью в его загородном доме в Бриджхэмптоне недалеко от Нью-Йорка. С экс-женой он остался в хороших отношениях и предложил ей переехать к нему на время пандемии.

25 мая суды в США вновь начали свою работу, и Мэри-Кейт снова подала заявление на развод с мужем. Главным ее требованием является соблюдение брачного контракта, который должен защитить ее деловые интересы и финансовые состояние.

В браке с Саркози Мэри-Кейт прожила пять лет. Среди причин расставания пары называют разное отношение супругов к работе (Олсен была увлечена карьерой, а ее супруг хотел, чтобы она больше времени проводила дома), а также нежелание Оливье заводить детей.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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