Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня

Анастасия Иванова

Российский МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве, выразив надежду, что будут приняты меры для предотвращения подобных акций и создаст нормальные условия для работы посольств и консульств. Об этом сообщает РИА «Новости».

В направленной ноте протеста указывается на нежелание украинской стороны выполнять свои обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют международные соглашения.

Отмечается, что 12 июня, в День России, на Украине случились «очередные отвратительные антироссийские выходки».

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — подчеркнули на Смоленской площади.

Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.