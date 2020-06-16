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Музей "Ясная Поляна" частично открылся для туристов

Музей "Ясная Поляна" частично открылся для туристов
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, с 16 июня 2020 года открыт для посещения, сообщает его пресс-служба.

В условиях снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, возобновление работы с посетителями проходит в несколько этапов.

16 июня стартовал первый из них – разрешено гулять по территории заповедника, пользоваться аудиогидом по центральной части, а также осмотреть теплицу. Семьи с детьми могут воспользоваться игровыми путеводителями по усадьбе.


Оплатить прогулку можно в кассе музея и терминале у входа (он принимает только оплату наличными без сдачи), а также на сайте. Билеты для осмотра теплицы можно приобрести непосредственно в ней.


Во время посещения заповедника сотрудники просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию – полтора-два метра.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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