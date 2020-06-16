Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Напечатанные в России деньги украли в Йемене

Напечатанные в России деньги украли в ЙеменеФото: Jon Gambrell / AP

Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.

Всего было похищено 64 миллиарда риалов (примерно 255 миллионов долларов). Их отобрали в результате нападения на военный конвой.

Бойцы «Южного переходного совета» объяснили поступок желанием побороть коррупцию среди высшего руководства страны. Согласно их заявлению, правительство с высокой долей вероятности расхитило бы бюджетные средства и не смогло бы использовать их для развития страны.

В свою очередь йеменский центробанк заявил, что случившееся может привести к «опасным последствиям», особенно учитывая сумму похищенного.

Несмотря на произошедшее, «Южный переходный совет» поддерживает правительство Йемена в гражданской войне против повстанцев-хуситов. Последние контролируют южную часть страны, включая столицу Сану, и поддерживаются Ираном. В боях против них участвует также коалиция арабских государствах во главе с Саудовской Аравией.

Российский «Гознак» печатает наличную валюту иностранных государств по заказу их центральных банков. Самые крупные заказы традиционно поступают из Венесуэлы. В феврале страны договорились о производстве 300 миллионов банкнот. За исполнение заказа Москва должна получить 6,8 миллиона евро.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Instagram объявил о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ
Instagram объявил о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
МИД прокомментировал санкции США против МУС
МИД прокомментировал санкции США против МУС
В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель
«Чудо на биржах». Крутой спад сменился резким подъемом
«Чудо на биржах». Крутой спад сменился резким подъемом
В конфликте на границе Индии и Китая погибли десятки солдат
В конфликте на границе Индии и Китая погибли десятки солдат
Юлий Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром и сообщил о «разрывающейся» душе
Юлий Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром и сообщил о
Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в
Россия сократила производство золота
Россия сократила производство золота
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Жители йеменского Адена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
Военные ОАЭ прибыли в Аден для поддержки сепаратистов, сообщают СМИ
В Йемене убито пять лидеров-хуситов в ходе воздушной операции
Саудовская Аравия объявила о конце длительной войны