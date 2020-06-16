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Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним делать

Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним делать

Финансовый код — это очень важная последовательность чисел, которую можно и нужно использовать в повседневной жизни, чтобы привлекать больше финансовой удачи. Эксперты расскажут вам о том, как рассчитать этот код.


Денежный успех состоит из множества аспектов. Финансовый код, несомненно, важен, но также немаловажно помнить о пяти простых принципах, которые помогут вам повысить свое благосостояние. Любой успех начинается с правильного настроя и осознания того, как действует Фортуна в денежных делах.

Расчет финансового кода

В целом процедура совершенно не сложная. Для того чтобы получить код, вам понадобится таблица для перевода букв в цифры, а также минимальные знания математики, которые есть у всех.

Для расчетов нужны имя человека и его дата рождения. Для примера возьмем имя Виктория и дату рождения 15.02.1984. Всего финансовый код будет состоять из четырех цифр.

Первый шаг — расчет первого числа кода. Для этого воспользуйтесь помощью таблицы перевода букв:



Для имени Виктория выписываем числа, соответствующие буквами имени: «В», «И», «К», «Т», «О», «Р», «И», «Я». Получаем: 3, 1, 3, 2, 7, 9, 1, 6. Складываем цифры вместе: 3+1+3+2+7+9+1+6=32. Складываем еще раз: 3+2=5. Повторяем процедуру до тех пор, пока не получаем число от 1 до 9.

Второй шаг. Складываем цифры дня рождения из даты. 1+5=6. Это будет второе число нашего финансового кода. Если получается число больше 9, то делаем то же самое, что и в предыдущем пункте, то есть складываем все еще раз. Это же актуально и для оставшихся двух шагов.

Третий шаг. Складываем цифры из месяца. 0+2=2.

Четвертый щаг. Четвертое число получаем, складывая цифры года: 1+9+8+4=22. 2+2=4.

Финансовый код для заданных имени и даты получился 5624. Осталось только разобраться, что с ним делать.


Что делать с финансовым кодом

Данный финансовый код — это последовательность чисел, которая привлекает денежную удачу к человеку. Грубо говоря, это счастливый числовой талисман. Очень полезно выбирать с таким числовым кодом, скажем, номера телефонов. Например, код, который получился у нас в примере, человек с таким именем и датой рождения мог быть разглядеть в доступных номерах при оформлении сим-карты. Очень хорошо, если код целиком или большая его часть будут присутствовать в каких-то комбинациях на банковской карте. Некоторые люди делают себе татуировки с подобным кодом, что является достаточно неординарным способом его использования.

Стоит отметить, что код может быть похож на время на часах — например, 13:54 или 22:18. Это будет означать, что в это время дня вас может ожидать удача. Наш код из примера 5624, как и любой другой, можно использовать и по-другому. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что очень важно не только правильно выбирать кошелек, но хранить там определенную сумму. Если вы не пользуетесь временно кошельком, можно оставить там 5624 рубля или то число, которое получилось у вас.

Если часть кода будет номером машины или номером дома, квартиры — это тоже хорошо. Чем больше цифр будет задействовано, тем лучше. Также эксперты отмечают, что из кода может получаться и дата. Например, финансовый код 2811 — это 28.11, то есть 28 ноября. Этот день можно считать удачным для финансовых операций, покупок. Использование вашего финансового кода ограничивается лишь вашей фантазией.

Помните о том, что если вдруг вы увидели такую последовательность или ее часть, это хороший знак. Будьте внимательнее к цифрам, потому что они порой говорят нам о многом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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