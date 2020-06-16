Обязательное ношение масок — наиболее эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса, — ученые

Влада Некрасова

Ученые пришли к выводу, что защитные маски для лица могут быть ключевым фактором, определяющим кривую COVID-19. Об этом сообщает Forbes.По мнению исследователей, новые вспышки коронавируса, на фоне смягчения карантина, происходят в значительной степени из-за неправильного поведения во время пандемии. Люди меньше носят маски и не соблюдают правила социального дистанцирования. Например, в Нью-Йорке, который добился значительного сокращения передачи вируса, люди устают и небрежно относятся к средствам защиты.Новое исследование опубликованное в журнале Proceedings Национальной академии наук США, показывает, что среди всех стратегий по уменьшению передачи COVID-19, маски для лица могут быть ключевой переменной, которая определяет распространение вируса."Наш анализ показывает, что разница с обязательным ношением маски от коронавируса и без нее является определяющим фактором в формировании тенденций пандемии", – говорят специалисты из Техасского университета A&M, Университета Техас в Остине, Калифорнийского технологического института и Университета Калифорния в Сан-Диего в своей статье.Они проанализировали различные меры по смягчению последствий, которые были приняты в трех основных очагах – Ухане, Италии и Нью-Йорке, в период с 23 января по 9 мая 2020 года. Группа также изучила изменения кривых, отражающих число случаев, и как они изменялись после того, как каждая мера становилась обязательной.Например, в Нью-Йорке распоряжения на домашнее и социальное дистанцирование мало что изменили. Но кривая начала меняться после того, как маски от коронавируса стали обязательными (см. рисунок ниже). А вот в целом по США, политика по обязательному ношению маски, никогда не применялась.В Ухане реакция была не только быстрой, там одновременно были приняты различные меры, а именно: социальное дистанцирование, карантин и маски для лица. В США все происходило медленнее, а главное, последовательно, что делает эффект от принятых мер гораздо меньше."В западном мире реакция на пандемию была в целом медленной, и реализация мер осуществлялась последовательно. Очевидно, что ответные меры по смягчению последствий повлияли на развитие, размах и масштаб пандемии во всем мире", – говорят авторы исследования.Команда также проанализировала, как вирус в каплях и аэрозольных частицах распространяется в воздухе, как быстро он передвигается, погодные условия в соотвествующих географических точках, а также дозировку и эффективность того, как вирус поражает дыхательную систему."Наши результаты ясно показывают, что воздушная передача через респираторные аэрозольные частицы представляет собой основной путь распространения COVID-19", – говорится в заявлении автора исследования Реньи Чжана."Исследование очень четко показывает, что использование маски для лица полезно не только для предотвращения попадания инфицированных капель на незараженных людей, но также важно для предотвращения вдыхания мельчайших аэрозольных частиц. Их зараженные люди выделяют во время разговора и эти частицы могут оставаться в воздухе десятки минут, преодолевая десятки метров", – заявляет еще один автор исследования Марио Молина.Более ранее исследование, опубликованное в том же журнале, показало, что при громком разговоре в комнате появляются капли с вирусом, которые остаются в воздухе на 8–14 минут.Кроме этого, команда подсчитала, сколько людей избежали заражения благодаря маскам от коронавируса."Анализируя тенденции пандемии без ношения масок с использованием статистического метода и прогнозируя тенденцию, мы рассчитали, что более 66 тыс. заражений можно было бы предотвратить, используя маски в течение месяца в Нью-Йорке", – сказал Чжан.Он добавил, что в Италии этот показатель составил бы 78 тыс. случаев."Мы пришли к выводу, что ношение маски в общественных местах является наиболее эффективным способом предотвращения передачи вируса между людьми. Эта недорогая практика в сочетании с социальным дистанцированием и другими мерами является наиболее вероятной возможностью остановить пандемию COVID-19", – отмечается в исследовании.В завершении ученые подчеркивают, что наука должна быть основой, на которой строится политика пандемии. Они пишут, что "достоверные научные данные должны быть эффективно доведены до сведения политиков и стать основой основ для принятия решений в условиях этой пандемии. Реализация политики без научного обоснования может привести к катастрофическим последствиям, особенно в свете попыток открыть экономику во многих странах".