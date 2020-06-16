Обычным блюдом для жителей Ближнего Востока 15 000 лет назад служили желтопузики и полозы

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, люди, жившие 15 000 лет назад на территории современного Израиля, регулярно ели змей и ящериц. Возможно, охота на рептилий стала для них способом получить достаточное количество пищи, поскольку они перешли к оседлому образу жизни еще до появления земледелия.

В опубликованной в журнале Scientific Reports статье описывают кости змеи и ящерицы из пещеры аль-Вад на западном склоне горы Кармель в природном заповеднике Нахаль-Меарот. Пещеры этого заповедника Табун, Джамаль, аль-Вад и Схул известны орудиями и костными останками неандертальцев и людей современного типа. Самые ранние следы обитателей этих пещер относятся ашельской палеолитической культуре и датируются 500 000–200 000 лет назад.

Анализируемые кости относятся к более поздней натуфийской культуре, существовавшей на территории современных Израиля, Иордании, Ливана, Сирии и Палестины между 15 000 11 500 лет назад. Археологи весьма уверенно могут определять, было ли животное разделано и съедено людьми, по костям сравнительно крупных млекопитающих, оценка мелких костей ящериц и змей становится более сложной задачей. «С самого начала наших раскопок в пещере аль-Вад мы находили множество костей змей и ящериц, обычно позвонков, — рассказывает один из авторов исследования, археолог из Университета Хайфы Реувен Йешурун. — Они попадались нам почти каждый день. И нам стало интересно узнать, съели ли их люди или они попали туда каким-то другим способом».

Чтобы научиться определять судьбу змей и ящериц по их костным останкам, ученые провели целый ряд экспериментов, чтобы понять, как разные процессы меняют структуру и внешний вид костей. «Мы жарили позвонки современных змей в печи, пытались их нарезать и так далее», — говорит Реувен Йешурун. Ученые также помещали позвонки в растворы кислот, имитируя воздействие желудочного сока, топтали их и подвергали влиянию различных природных условий.

Сравнение современных костей с древними образцами показало, что натуфианцы действительно съели многочисленных змей и ящериц, чьи кости найдены рядом с их жилищами. Согласно исследованию, в меню обитателей пещер входили каспийские полозы (Dolichophis caspius) и безногие ящерицы желтопузики (Pseudopus apodus). Ученые уточняют, что некоторые останки рептилий попадали в пещеры естественным путем. Например, не было обнаружено ни одного следа поедания человеком на костях ядовитых видов змей.