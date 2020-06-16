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Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля

Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля
Опрос о работе властей Севастополя будет организован в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Попрошу высказаться граждан в отношении их оценки деятельности основных направлений работы правительства Севастополя, в том числе дать оценку временно исполняющему обязанности губернатора и основным департаментам", - сказал в ходе заседания правительства Севастополя Развожаев, отметив, что опрос пройдет 1 июля.

Развожаев отметил, что опрос будет проводиться волонтерами и называться "Народная оценка власти".


Единая Россия" в Севастополе выдвинула кандидатом на пост главы региона врио губернатора города Михаила Развожаева.
# Политика
По материалам: ria.ru

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