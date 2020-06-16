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Парад Победы в Симферополе отменять не будут

Парад Победы в Симферополе отменять не будут

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов обратился к жителям полуострова и сообщил, что парад в честь 75-летия победы в г. Симферополь все-таки состоится. Мероприятие, как и в других городах России, пройдет 24 июня.

Глава региона подчеркнул, что ситуация сложилась уникальная, решение далось нелегко. «Были взвешены все риски, проведены консультации с представителями Минобороны РФ, специалистами Роспотребнадзора. Поскольку мероприятие несет для всех нас сакральный смысл, то парад в Симферополе пройдет» - цитирует Сергея Аксенова Интерфакс. Также глава региона пообещал сделать все необходимое для защиты здоровья жителей и гостей Симферополя от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что парад в Симферополе отменяют из опасения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что из-за пандемии коронавируса парада не будет в 10 регионах России.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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