Парад Победы в Симферополе отменять не будут

Вадим Карасев

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов обратился к жителям полуострова и сообщил, что парад в честь 75-летия победы в г. Симферополь все-таки состоится. Мероприятие, как и в других городах России, пройдет 24 июня.

Глава региона подчеркнул, что ситуация сложилась уникальная, решение далось нелегко. «Были взвешены все риски, проведены консультации с представителями Минобороны РФ, специалистами Роспотребнадзора. Поскольку мероприятие несет для всех нас сакральный смысл, то парад в Симферополе пройдет» - цитирует Сергея Аксенова Интерфакс. Также глава региона пообещал сделать все необходимое для защиты здоровья жителей и гостей Симферополя от коронавируса.

Ранее сообщалось, что парад в Симферополе отменяют из опасения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что из-за пандемии коронавируса парада не будет в 10 регионах России.