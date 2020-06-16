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Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников

Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьниковФото: ГИБДД РБ

В селе Иглино (Башкирия) пьяный таксист сбил на тротуаре двоих школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка погибла на месте, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, авария произошла 16 июня. Неподалеку от школы на подростков на высокой скорости наехал 37-летний мужчина за рулем Renault Logan с наклейками сервиса такси «Ситимобил». По словам очевидцев, школьники даже не успели отскочить в сторону. Очевидица аварии отметила, что врачи боролись за жизнь девочки около сорока минут, мальчик госпитализирован. Издание отмечает, что школьники недавно начали встречаться.

По словам местных жителей, это уже не первое ДТП рядом со школой в Иглино. «Первый [попавший в аварию на этом месте] ребенок стал инвалидом, уже четыре года он не ходячий, второй выжил, а третий случай — одна умерла, а другой в больнице. Обещание, что поставят знаки и положат лежачего полицейского, уже слушаем постоянно», — рассказали жители села изданию.

Ранее в Москве пьяный водитель такси не справился с управлением и протаранил припаркованные у обочины дороги автомобили. 47-летний мужчина пытался скрыться с места аварии. Свидетелем наезда стали росгвардейцы, поэтому таксиста удалось задержать и доставить в отделение полиции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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