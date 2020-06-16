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Почти 7 тысяч выпускников школ Москвы получили аттестаты с отличием

Почти 7 тысяч выпускников школ Москвы получили аттестаты с отличием

Почти 7 тысяч выпускников школ Москвы получили аттестаты с отличием, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Документы о среднем общем образовании получили 64 тысячи выпускников, из них 57,5 тысячи – те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому Департаменту образования и науки.

«Московским школьникам выдали долгожданные аттестаты. Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Все прошло с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей. Я от всей души поздравляю всех наших выпускников и хочу пожелать им удачи на предстоящих экзаменах. Последние три месяца были необычными, в том числе для школьников и учителей. Но, несмотря на перевод обучения в дистанционный формат, почти семи тысячам выпускников удалось окончить школу с отличием», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

# Общество
По материалам: edu.ru

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