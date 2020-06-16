Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Пока оснований нет: Шмыгаль сообщил, при каких условиях перенесут ВНО

Пока оснований нет: Шмыгаль сообщил, при каких условиях перенесут ВНО

Пока оснований нет: Шмыгаль сообщил, при каких условиях перенесут ВНО

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Для переноса ВНО необходимо, чтобы на 100 тысяч жителей было более 60 активных больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщает Правительственный портал, оснований для переноса ВНО пока нет.

По словам Шмыгаля, ВНО могут перенести только в случае, если на 100 тысяч жителей будет более 60 активных больных COVID-19, и в более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя: количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% коек в опорных больницах загружено пациентами, и охват тестированием составляет меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

«В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, как вернуть деньги за пробное ВНО.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

16 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в
Россия сократила производство золота
Россия сократила производство золота
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания русского языка как иностранного
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним делать
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов рублей
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
В Киеве могут ужесточить карантин: в чем причина
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
Пик не пройден: Шмыгаль объяснил, когда Украина начнет выходить из карантина