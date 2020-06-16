Пока оснований нет: Шмыгаль сообщил, при каких условиях перенесут ВНО
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
Для переноса ВНО необходимо, чтобы на 100 тысяч жителей было более 60 активных больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как сообщает Правительственный портал, оснований для переноса ВНО пока нет.
По словам Шмыгаля, ВНО могут перенести только в случае, если на 100 тысяч жителей будет более 60 активных больных COVID-19, и в более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя: количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% коек в опорных больницах загружено пациентами, и охват тестированием составляет меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.
«В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее сообщалось, как вернуть деньги за пробное ВНО.
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