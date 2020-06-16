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Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии

Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в СирииФото: Telegram

Показан момент взрыва самодельной бомбы вблизи российского бронетранспортера БТР-82А в ходе совместного патрулирования с турецкими военными на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб. Фото опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Во время российско-турецкого патрулирования трассы подорвался БТР-82А, перевозку которого обеспечил турецкий тягач M984A2.

Ранее 16 июня сообщалось, что бронетранспортер БТР-82А военной полиции России подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ). Когда именно произошел инцидент, не уточнялось.

9 июня взорвалась бомба на пути следования колонны российской военной полиции в районе сирийского населенного пункта Кобани. Инцидент произошел, когда военные направлялись к деревне Марс-Мелх. Трое военнослужащих получили ранения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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