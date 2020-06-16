Политик: В Эстонии языковые инспекторы штрафовать будут меньше

Анастасия Иванова

В начале июня эстонский Рийгикогу принял закон, который позволит на базе прежней Языковой инспекции создать Языковой департамент. Парламентарии проявили редкое единодушие на голосовании. 79 депутатов проголосовали «за», включая русскоязычных членов Центристской партии (Дмитрий Дмитриев, Мария Юферева-Скуратовски, Михаил Корб, Андрей Коробейник, Игорь Кравченко, Наталия Маллеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев) и представителей «Отечества» (Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман). Из «центристов» не поддержал закон лишь Михаил Стальнухин — он не голосовал, но был на месте. Против проголосовали двое социал-демократов: Евгений Осиновский и Лаури Ляэнеметс.

В студии Rus.Postimees данную тему обсудили депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Катри Райк (Социал-демократическая партия). Отвечая на вопрос, зачем понадобилось реформировать Языковую инспекцию Мартин Репинский сказал, что это «устаревшая структура, которую давно пора было переделать».

«Проверять и наказывать — неправильно, так как не это дает ожидаемого результата. А результат должен заключаться в том, чтобы эстонский язык ценился и люди хотели его учить. Этого можно достичь, не заставляя человека или штрафуя его, а мотивируя», — подчеркнул Репинский.

В свою очередь, Катри Райк утверждает, что «меняется не только вывеска, но и суть».

«Да, контроль и надзор остаются, но подход не станет строже. Новому департаменту никто не давал полномочий выписывать больше штрафов. Это не цель! В департаменте появятся два новых вида деятельности — консультирование и развитие языковой политики. Политика кнута и пряника должна быть сбалансирована. Считаю, что в обучении языку должен чаще использоваться пряник, чем кнут. Очень важно развитие языковой политики. На данный момент треть русскоязычных выпускников основной школы не владеет эстонским на высоком уровне и, соответственно, они не могут поступить в гимназию. Это факт, причем всем известный. К решению этой проблемы будет привлечен Языковой департамент. Полномочия у департамента будут шире, но штрафов они не будут выписывать больше и контроль не станет более строгим», — уверяет Райк.

Райк и Репинский поведали, что под новый департамент будут переведены некоторые фонды и отделы из других сфер образования. Цель, по их словам — не оштрафовать, а улучшить знание эстонского. Много программ будет нацелено на взрослых людей. В результате, будет создан огромнейший аппарат, где будет работать 500−700 человек. Это очень большая структура, сравнимая с министерством.

«У государства не находится средств, чтобы обеспечить всех желающих курсами эстонского языка, зато нашлись ресурсы для реорганизации надзирающего ведомства. Господа, просто предоставьте всем, кому это нужно, возможность бесплатно учить эстонский язык, и необходимость в надзоре исчезнет сама собой», — ядовито откомментировал эту информацию редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.