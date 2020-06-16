Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент
Сегодня, 23:28 Влада Некрасова
Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеоконференции во вторник, 16 июня.
В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".
"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Хатчисон.
По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.
"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - добавила Хатчисон.
Такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России. США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины, заверила посол.
Напомним, на прошлой неделе Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
По материалам: gogetnews.info