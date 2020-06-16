Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент

Влада Некрасова

Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеоконференции во вторник, 16 июня.В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим"."Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Хатчисон.По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе."Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - добавила Хатчисон.Такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России. США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины, заверила посол.Напомним, на прошлой неделе Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.