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Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент

Посол США: Украина сможет стать членом НАТО в правильный момент
Украина может стать членом НАТО "в правильный момент". Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеоконференции во вторник, 16 июня.

В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Хатчисон.

По словам посла, нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - добавила Хатчисон.
Такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России. США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины, заверила посол.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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