Правила общения с ангелом-хранителем: как говорить с ним, чтобы он помогал вам чаще

Вадим Карасев

Ангел-хранитель слышит каждого человека, причем для этого не нужно говорить, так как ведает людские мысли. Эксперты в области биоэнергетики расскажут о том, как правильно поддерживать связь с ангелом-хранителем, чтобы он помогал чаще.

Большинство людей допускают ошибку, моля ангела-хранителя не о том, что нужно, либо просто делая это неправильно. Кто-то и вовсе сомневается в существовании невидимого защитника. Есть специальные приметы, согласно которым можно понять, что ангел-хранитель бережет вас.

Человек должен знать, что просит

Если это молитва, то нельзя читать ее бездумно. Каждое слово нужно произносить осмысленно. Стоит учесть, что язык большинства православных молитв не всегда понятен. Люди часто читают их, не вдаваясь в смысл, и не понимают, что говорят.

Также очень важно, чтобы человек просил то, что он понимает и хорошо представляет. Не стоит просить счастья у своего ангела, не зная, в чем это счастье может выражаться. Просьба должна быть четкой, но не материальной. Нельзя просить своего небесного помощника о деньгах. Можно попросить о работе, мотивации, но не о конкретных цифрах.

«На ангела надейся, а сам не плошай»

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают: если человек просит Бога или ангела-хранителя о поддержке, но сам ничего не делает для того, чтобы найти работу, любовь или решить сложную жизненную ситуацию, то он ничего не получит.

Бесплотные силы поддерживают в сложную минуту, помогают не падать духом, но они не могут просто сделать все за человека.

Не гневите небеса, жалуясь на неудачи

Иногда человеку кажется, будто весь мир против него. Это не значит, что ангел-хранитель от него отвернулся. Наоборот, это может означать, что он всеми силами пытается спасти человека от неверного пути, на который тот ступил.

Потом, через несколько дней, недель или лет человек понимает, как ему повезло, что желание не воплотилось в реальность. Всё изначально шло к хорошему исходу, но человек не мог этого знать.

Именно поэтому нельзя ругать ангела за то, что он якобы вам не помогает, ведь это не так. Просто вы не знаете, как именно в данный момент он действует. Если вы просите его правильно и своевременно, он поможет, но его помощь не всегда будет заметна и понятна сразу.

Не нужно бояться своих желаний и просьб

Очень часто люди просят своих ангелов о том, чтобы они помогли им в какой-то сфере или в осуществлении какого-то желания, хотя на самом деле они боятся выполнения своей просьбы. Им страшно идти своей собственной сложной дорогой, встретить опасности и трудности. Это может быть страх ответственности, страх критики или боязнь того, что у них ничего не получится. Такие мысли блокируют действия ангелов-хранителей. В результате они не могут помочь ничем.

Страхи могут быть скрытыми. Человек просит невидимого помощника о поддержке в новой работе, но не хочет большого успеха из-за своей скромности. Эта скромность — типичное проявление неуверенности. Для повышения уверенности в себе пользуйтесь тремя полезными упражнениями на каждый день.

Не нужно стесняться просить о помощи

Помогать нам — это единственная задача ангелов. Они как наши родители, которые должны нас оберегать, пока мы маленькие и беззащитные, только ангелы делают это всю нашу жизнь. Не нужно просить ангелов об одолжениях, ведь они помогают бескорыстно.

Нужно желать чего-то, зная, что ангел не попросит ничего взамен, ведь его задача — сделать человека счастливым, довольным собой и своей жизнью.

Слова благодарности

Обязательно нужно уметь благодарить ангелов за проделанную работу. Не всегда их вклад в счастье велик, а иногда человек и вовсе сам добивается всего, но ему никогда не удастся узнать, насколько большим был вклад ангела-хранителя.

Именно поэтому в любой ситуации, когда всё решается в нашу пользу или когда опасность обходит нас стороной, нужно благодарить ангела-хранителя. Нужно сказать: «Благодарю за помощь», понимая, что эта помощь могла быть практически невесомой и незаметной. Если ангелы получают от людей слова благодарности, то они понимают, что нужны, что их действия окупаются и приносят людям удовлетворение.