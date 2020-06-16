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Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов

Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов
Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым распоряжением утверждается распределение субсидий на индивидуальные программы социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы. Согласно приложению к документу, каждой из трех республик на 2020, 2021 и 2022 годы выделено по 1 миллиарду рублей.

Вторым и третьим распоряжениями за счет средств, предусмотренных Минфину РФ, поручено предоставить средства на индивидуальные программы социально-экономического развития республик Адыгея и Калмыкия.


Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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