При педагогических вузах появятся базовые школы – Басюк
Сегодня, 14:56 Алексей Вольцев
Минпросвещения России создаст базовые школы при педагогических вузах, сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.
Об этом он заявил в рамках совещания, посвященного итогам волонтерской работы в педагогических вузах.
«Одна из инициатив министра просвещения России Сергея Кравцова – создание пула базовых школ при педагогических вузах. Это школы с высоким качеством образования, где ребята будут получать профессиональные навыки и умения», – сказал Басюк.
По материалам: edu.ru