При педагогических вузах появятся базовые школы – Басюк

Алексей Вольцев

Минпросвещения России создаст базовые школы при педагогических вузах, сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

Об этом он заявил в рамках совещания, посвященного итогам волонтерской работы в педагогических вузах.

«Одна из инициатив министра просвещения России Сергея Кравцова – создание пула базовых школ при педагогических вузах. Это школы с высоким качеством образования, где ребята будут получать профессиональные навыки и умения», – сказал Басюк.