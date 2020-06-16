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Приэльбрусье – так выглядит мечта

Кавказ это очень обширный и интересный регион, где есть множество красивых мест. Если на вершину Эльбруса, наивысшую гору Кавказа и Европы, подняться могут не все, то отправиться в поход по красивейшим местам Приэльбрусья под силу очень и очень многим.

Приэльбрусье так называется высокогорная местность в Кабардино-Балкарии, ближайшие окрестности у подножия Эльбруса. Это популярный бальнеоклиматический курортный район, а также масштабный центр альпинизма, горнолыжного отдыха и туризма. А ещё это очень живописный край, где есть буковые леса, покрытые вечными снегами величественные горные вершины, высотные снежные перевалы, неприступные отвесные скалы, уютные зелёные долины, бурные быстрые речки с гремящими водопадами, целебные термальные источники.

Маршрут по Приэльбрусью, который проложен в обход легендарного Эльбруса, по северному его краю, очень интересный и запоминающийся. Но ради того, чтобы увидеть фантастическую красоту этого сурового края, придётся немного потрудиться: многодневный поход не из самых простых и лёгких, он требует определённой физической подготовки, выносливости и опыта.

Хотя дорога технически несложная, но нужно преодолевать высотные перевалы, переправляться через горные речки, и при этом нести рюкзаки (слишком полные в самом начале пути, с недельным запасом еды и газа). Более подробно узнать о туристическом маршруте по Приэльбрусью можно, пройдя по этой ссылке: https://goodway.club/hiking/187-kavkaz-prielbrusie/.

Туристы за неделю пребывания в Приэльбрусье обычно успевают очень много:

  • на себе ощутить, что значит «покорять горы»;
  • с ветерком парить на канатной дороге;
  • увидеть подпирающий небосвод заснеженный Эльбрус со стороны, и стоя на его склонах;
  • преодолеть несколько перевалов, высота которых превышает 3000 метров;
  • перейти вброд несколько бурных горных речек, стекающих с ледников Эльбруса;
  • понежиться в горячих ключах Джилы-су;
  • напиться вкуснейшего кавказского нарзана прямо из источника;
  • насладиться блюдами традиционной кавказской кухни, например, попить айран и покушать хычины.

Поход по Приэльбрусью это не просто покорение горных вершин, пусть и несложных, но всё же кавказских вершин! Это возможность хоть на время уйти от серых будней с унылыми многоэтажками и вечными пробками, прочувствовать красоту дикой природы. Это возможность перезагрузить собственное сознание и наполнить жизнь ценностью настоящей дружбы. Не зря говорят, что из того края возвращаешься новым человеком это правда!

# Бизнес

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